Com Sarah Menezes, piauienses disputam Troféu Brasil de judô

Os piauienses embarcaram para mais um desafio nos tatames. Neste fim de semana acontece o Troféu Brasil de judô, em Minas Gerais, e três piauienses irão disputar a competição: Sarah Menezes (-48kg), Lucas Ramos (-60kg) e Emerson Silva (-55kg). As baixas serão Francinaldo Segundo (+100kg), que se recupera de uma lesão nas costas e Stanley Torres (-73kg) com problemas nas passagens de avião.

Para a judoca Sarah Menezes, essa será a primeira competição na categoria ligeiro até 48kg, após a transição para a meio-leve (-52kg) e é um torneio que marca o retorno da atleta para categoria que a sagrou campeã olímpica em Londres – 12. “As expectativas são sempre boas e vou dar meu melhor, não olhei chave nem nada, mas deve ter algumas meninas jovens e outras que provavelmente já conheço”, disse Sarah.

Sarah afirma que as expectativas são sempre boas (Foto: Jaílson Soares/ O Dia)

Outro nome que vai representar o Piauí é Emerson Silva, na categoria ligeiro, uma acima de sua original. O atleta é original da categoria superligeiro (-50kg) e vive um bom momento nos tatames. O judoca recentemente disputou a Copa Sogipa, no Rio Grande do Sul, e voltou com uma prata e ouro nas disputas pelo sub18 e sub21. No Brasileiro sub18, foi o único atleta do estado a subir ao pódio conquistando um bronze.

“Emerson é um garoto que vai uma categoria acima da sua original, mas vive um bom momento, está confiante e motivado com os seus resultados, e mesmo em outra categoria pode surpreender. Esperamos que faça uma graça e volte com medalha”, afirmou o treinador Fabieldo Torres.

Lucas Ramos é um nome que morou no Piauí por alguns anos e segue filiada a federação piauiense. No começo desse ano, o atleta voltou para o seu estado natal, Amapá. Apesar disso, segue treinando forte por lá e é uma aposta do treinador Expedito Falcão. “É um garoto forte que passou uma temporada aqui, em Teresina. Lutou bem o regional em que foi vice-campeão sênior, foi medalhista nacional então já tem uma experiência”, destacou o técnico.

Baixa

Outro nome que deveria subir aos tatames pelo estado era o Stanley Torres (-73kg), mas por conta de problemas com as passagens o atleta ica de fora da competição. Stanley foi único piauiense medalhista do Troféu Brasil, em 2016, quando conquistou um bronze. As passagens do judoca seriam liberadas pela Fundespi, mas o órgão teve problemas por ter utilizado toda a cota com passagens áreas para levar os atletas do estado aos Jogos Escolares da Juventude, que aconteceram em Curitiba, Paraná.

Luiz Carlos OliveiraPâmella Maranhão