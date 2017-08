O canoísta Isaquias Queiroz se tornou bastante conhecido com a conquista das duas pratas - uma delas com Erlon de Souza - e um bronze na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016. Ele também é dono de seis medalhas em Mundiais, sendo três de ouro e três de bronze; e três nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015 - dois ouros e uma prata. Quem analisa o currículo vitorioso do baiano de Ubaitaba nem imagina que ele esteja com apenas 23 anos. Dessa forma, ainda tem idade para competir no Campeonato Mundial sub-23. E é o que ele fará de 27 a 30 de julho deste ano na cidade de Bascov, na Romênia.

Isaquias Queiroz disputou essa competição em Brandeburg, na Alemanha, em 2011, quandi ainda era atleta júnior. Naquela ocasião, levou um ouro e uma prata nas categorias C1 200m e C1 500m respectivamente. Agora, diferentemente de seis anos atrás, o baiano é considerado um "medalhão". Afinal, se destacou em sua primeira participação olímpica, alcançando o recorde de brasileiro com mais medalhas em uma só edição e bateu de frente com atletas consagrados como o alemão Sebastian Brendel, tricampeão olímpico. Todos os rivais certamente terão estudado suas performances, mas o brasileiro mudou seu estilo após a Rio 2016.

- Agora está um pouco mais difícil porque tenho que me manter entre os melhores, então a responsabilidade dobra. Não posso deixar cair. Em relação à minha técnica, da Olimpíada para agora eu mudei um pouco, na Olimpíada senti que minha remada estava um pouco curta. No C1 agora na Copa do Mundo senti uma remada mais longa, mais "arrasto", senti mudar bastante em relação a isso - comentou o baiano.



Foto: Marcos Brindicci / Reuters



O Mundial sub-23 da Romênia é uma competição importante para Isaquias se preparar para o outro Mundial, o Sênior, que acontece em Racice, na República Tcheca, de 23 a 27 de agosto. É em terras tchecas que ele vai se reencontrar com o alemão Sebastian Brendle e outros competidores que, no futuro, devem ser seus adversários na Olimpíada de Tóquio 2020. Até agora, Isaquias está satisfeito com suas participações em competições em 2017. No Sul-Americano de Canoagem Velocidade, em Paipa, na Colômbia, levou três outros. Na etapa húngara da Copa do Mundo, foi prata no C1 1000m, ficando atrás do tcheco Martin Fuksa apenas.



- A gente sabe que nossa preparação é para o Mundial, para a Olimpíada. O Mundial Sênior vai ser na casa do Martin, então vai ser mais pegado para ele. Meu nível está bom, estou achando bastante fácil fazer as parciais, mas acho que, como falei, muitas pessoas não vão entender, meu foco maior é a Olimpíada. Como sempre falamos, não adianta ganhar Mundial e Copa do Mundo sempre e chegar na Olimpíada e perder. Como esse tcheco. Depois da Olimpíada, ganha etapa. Chega lá nos Jogos, perde. Meu foco agora é preparar para o Mundial, mas tive um ótimo resultado na Copa do Mundo. Foi melhor do que a gente esperava em questão de ritmo, em tudo. Vamos continuar o trabalho e ver o que acontece no Mundial - concluiu.

Além de Isaquias Queiroz, o Brasil terá outros seis atletas. Na canoa, competem: Jacky Godmann (C1 1000m e 200m Jr.); Helton da Silva (C2 1000m Jr.); e Sávio Santana (C2 1000m Jr.). No caiaque, o país terá: Marcos Scolari (K1 200m Jr.); Gilmar Junior (K1 500m e 200m Sub-23); e Bruna Domingues (K1 500m e 200m Sub-23). A comissão técnica será formada por Rui Fernandes e Nivalter de Jesus como treinadores, e Alvaro Acco Koslowski será o chefe de equipe.

Na quinta (27) e na sexta (28 de julho) serão realizadas as disputadas classificatórias, e no sábado (29) e domingo (30) as finais.

Globo Esporte