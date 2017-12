Com piauienses, Brasil conquista título Sul-Americano de badminton

Brasil conquistou titulo Sul-Americano de badminton no último sábado (9), em competição realizada no Rio de Janeiro. Na disputa por equipes o Brasil se sagrou campeão sub15 e vice-campeão Sub19 com oito piauienses integrando as equipes, todos eles da Associação de Badminton do Grande Dirceu (Asbagdi). O Brasil superou o Peru, Argentina e Chile e acabou conquistando o título na sub15 e na sub19 perdeu a grande final para o Peru.

“Começamos bem e foi uma grande oportunidade para os meninos mostrarem que estão bem dentro de quadra. Conquistamos um excelente resultado por equipes representando o Brasil e, agora, vamos para as disputas individuais e a tendência é manter os bons resultados, pois todos eles vêm de uma temporada forte”, disse a técnica Ana Cristina.



A equipe brasileira na Sub15 foi formada por 20 atletas, sendo 10 homens e 10 mulheres (Foto: Reprodução)



A categoria sub15 tinha quatro piauienses e foi representada por Fernando Vieira, Paulo Feitosa, Emanuelle Rocha e Isabelle Oliveira. Na categoria sub19, os piauienses em quadra foram Monaliza Feitosa, Jonathan Carvalho, Erica Gomes e Lorena Vieira. O destaque ficou para a dupla mista sub19 formada por Monaliza e Jonathan.

O ano foi de evolução para os atletas da Asbagdi que estiveram presentes em uma maior quantidade de competições nacionais e internacionais e, com isso, muitos nomes conseguiram liderar suas categoria dentro do ranking nacional, como no caso de Monaliza Feitosa (sub19), Jonathan Carvalho (sub19) e Emanuelle Rocha (sub15).

A fase de equipes do Campeonato Sul Americano Badminton - Sulam2017, da categoria Sub15 finalizou neste sábado (9). No domingo (10), teve início as disputas individuais e vai até próxima sexta-feira (15). A competição encerra o calendário nacional e internacional da modalidade. A equipe brasileira na Sub15 foi formada por 20 atletas, sendo 10 de homens e 10 mulheres.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia