A possível transferência de Neymar para o PSG é a negociação mais badalada do atual mercado Europeu. O que quase ninguém sabe, no entanto, é que outro clube aproveitou a indecisão do brasileiro e "entrou na briga" - na brincadeira, claro - pelo craque: o São Raimundo, que vai disputar a Série B do Campeonato Amazonense. Se está distante do poderio financeiro dos franceses, o Tufão da Colina, como é conhecido em cenário local, ofereceu regalias nada convencionais para convencer o jogador: 14 litros de açaí por semana, 10 kg de farinha de Uarini e café da manhã com queijo coalho com Tucumã (fruta tradicional do Amazonas).

Em publicação irônica nas redes sociais, o São Raimundo ainda afirmou "que está trabalhando forte" para contar com o atacante. A ideia é cobrir os € 222 milhões da multa rescisória no Barcelona.

- Estamos trabalhando forte para termos um bom time para a Série B do Campeonato Amazonense. Com isso, vamos entrar na briga para tirar o Neymar Jr. do FC Barcelona. Como a nova gestão do São Raimundo vai sempre prezar pela transparência, está sendo realizado uma grande engenharia de marketing para viabilizar a proposta que cobrirá a oferta do PSG, sendo salários e regalias - publicou.

Os bônus tradicionais por premiações estão incluso: um carro ecológico movido a gás, um desfile no Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Alvorada e segurança 24h. Enquanto não anuncia o camisa 11, a diretoria segue se preparando para a divisão de acesso. O objetivo é retornar para a elite em 2018, ano em que completa 100 anos.

Na brincadeira, o clube chegou até mesmo a simular uma declarão de amor fictícia do ex-jogador do Santos. Na frase, Neymar se compara ao maior ídolo do São Raimundo, Delmo. A imagem na página oficial do clube cerca de 100 comentários, 500 curtidas e 190 compartilhamentos.

- É uma honra vestir a mesma camisa que Delmo usou nos anos de glória. A proposta é boa e gostaria de fazer história no ano do centenário - finalizou.

