Com Neymar, Barça promove jogo contra a Chape com ingressos de R$ 107

O Barcelona está promovendo o jogo contra a Chapecoense pela cidade, principalmente nos arredores do Camp Nou, e um detalhe chamou atenção: Neymar aparece entre os jogadores do pôster - além de Messi, Suárez, Piqué e Iniesta. O craque está muito perto de trocar o clube catalão pelo Paris Saint-Germain nos próximos dias. Portanto, neste momento parece improvável que ele ainda esteja no elenco que enfrenta.



O Barça vende ingressos nas bilheterias físicas e também de forma online, por meio de seu site oficial, com preços a partir de 29 euros (o equivalente a R$ 107, na cotação desta terça-feira). O bilhete mais caro custa 390 euros (R$ 1.443,00 ) e é referente à área VIP.

O amistoso entre Barcelona e Chapecoense terá em disputa o Troféu Joan Gamper, que marca o início da temporada do clube catalão. A Chape foi convidada como forma de solidariedade após o trágico acidente de avião que vitimou a maior parte da equipe e da comissão técnica, no fim do ano passado. A bola vai rolar às 15h30 (de Brasília) da próxima segunda-feira, e uma hora antes os jogadores do elenco serão apresentados à torcida blaugrana.

