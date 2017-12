Com inflamação no joelho, Manoel é baixa por um mês no Altos

A temporada mal começou e o time do Altos já esbarra nos primeiros problemas. O Jacaré não vai poder contar nos próximos 30 dias com o atacante Manoel, uma das principais peças do elenco nos últimos anos. O atleta está com uma inflamação no joelho. O diretor de futebol do clube, Ricardo Pereira, explica que o problema é um pouco mais sério do que a comissão técnica imaginava e o jogador vai ficar fora de todos os treinos até a liberação medica.

“Fomos ao ortopedista e agora somente fisioterapia e repouso total para ele por três semanas até mesmo como forma de evitar um problema mais sério. Manoel já não treinou semana passada por completo porque sentiu algumas dores e vai se preocupar somente em tratar”, disse Ricardo.



Foto: Jaílson Soares/ O Dia



O problema no joelho esquerdo incomoda Manoel há algum tempo. Durante a disputa da Série D do Brasileiro deste ano, o atacante chegou a ser baixa no Alviverde por conta da lesão. “É complicado, pois estamos em pré-temporada e vou acabar perdendo bastante, mas vamos ver o que vai dar para trabalhar separado e fora isso só focar no tratamento”, declarou Manoel, que pode não estar em campo no primeiro compromisso da equipe em 2018, que será pela Copa do Nordeste contra o vencedor de Náutico e Itabaiana, da Bahia.

O jogador veste a camisa do Altos há duas temporadas e se prepara para o terceiro ano. Em 2016, o atleta foi artilheiro do Campeonato Brasileiro Série D e vice artilheiro do Piauiense. Em 2018, o Altos terá um calendário completo. O time disputa a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro, além de brigar pelo bicampeonato Estadual.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia