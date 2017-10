Com Gabriel Jesus artilheiro, Brasil vence Chile no fim das eliminatórias

A vitória brasileira sobre o Chile por 3 a 0, que começou após uma falha do goleiro Claudio Bravo, no início do segundo tempo, consagrou o atacante Gabriel Jesus artilheiro do Brasil nas eliminatórias para a Copa da Rússia.

Por causa do gol marcado nos acréscimos da partida, o terceiro, Jesus pulou na frente de Neymar e de Paulinho na artilharia do time brasileiro. O ex-atacante do Palmeiras marcou sete vezes, contra seis de Neymar e de Paulinho.

Foi a despedida do Brasil dos gramados brasileiros antes do mundial.

Depois de um primeiro tempo sem ousadia do Brasil, o goleiro chileno, aos 9 minutos do segundo tempo, soltou uma bola defensável, após Daniel Alves cobrar uma falta de longe, da intermediária chilena. Paulinho, na corrida, apenas desviou para o gol e abriu o marcador.

A seleção do Chile, não podendo perder para não ficar fora da Rússia-18, o que acabou ocorrendo, se desestabilizou após sofrer o primeiro gol no Allianz Parque.

Três minutos depois do gol de Paulinho, um contra-ataque rápido do Brasil chegou até Neymar. Dentro da área, eles apenas empurrou para Gabriel Jesus, que apenas rolou para o gol vazio.



Gabriel Jesus marcou dois gols contra o Chile (Foto: Gazeta Press)

Jesus, que voltou a sua casa, como ele mesmo disse antes do jogo, foi um dos mais aplaudidos em campo pelos torcedores que estiveram no campo do Palmeiras.

Ele ainda fez o seu segundo gol no jogo, após todo o time do Chile, inclusive o goleiro, ir ao ataque no último minuto do jogo. O Chile queria fazer um gol ao menos para ainda ter chances de ficar com uma das vagas à Rússia-2018.

O jogo do Brasil em São Paulo bateu recorde de público e de arrecadação. Estiveram no estádio 41.008 o que gerou uma renda de R$ 15.118.391,02.

Com a vitória, está mantido um tabu. O Brasil nunca perdeu para o Chile em jogos pelas eliminatórias jogando em casa. Agora, são 22 vitórias e 5 empates. Em um dos últimos jogos para na preparação para a Copa de 1970, o Brasil goleou o Chile no Pacaembu por 5 a 0.

Brasil

Ederson; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro; Philippe Coutinho (Roberto Firmino), Paulinho, Renato Augusto (Fernandinho) e Neymar (Willian); Gabriel Jesus. T.: Tite

Chile

Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara e Beausejour; Aránguiz (Pulgar), Fuenzalida (Édson Puch), Pablo Hernández (Paredes) e Valdivia; Alexis Sánchez e Eduardo Vargas. T.: Antônio Pizzi

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo

Juiz: Roddy Zambran (EQU)

Cartões amarelos: P. Coutinho e Neymar (BRA); Alexis Sánchex e Maurico Isla (CHI)

Gols: Paulinho (BRA), aos 9 minutos, e Gabriel Jesus (BRA), aos 11 minutos e aos 47 minutos do segundo tempo

Folhapress