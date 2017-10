nico brasileiro na Fórmula 1 nesta temporada, Felipe Massa ainda não tem um cockpit certo para o ano que vem. O brasileiro disputa uma vaga na Williams com Robert Kubica, Paul Di Resta e Pascal Wehrlein. Guiando pelo time britânico desde 2014, o piloto paulistano disse, em entrevista ao site "Autosport", que seria melhor para a equipe mantê-lo em 2018.

- Acho que a equipe sabe 100% do que eu sou capaz. Lance está crescendo muito, e, sendo honesto, estou realmente fazendo um ótimo trabalho como piloto, então acho que pode ser positivo para a equipe deixar as coisas como estão. Se a equipe mudar algo, eles podem pagar um preço mais alto do que terá ao me manter - disse Massa.

Neste ano, Massa está em 11º na classificação com 34 pontos, pouco à frente de seu companheiro de equipe Lance Stroll, de apenas 18 anos, que tem 32 pontos. O brasileiro pontuou em nove etapas, mas seu principal resultado são dois sextos lugares, ainda no início do ano. Já o canadense foi ao pódio no GP do Azerbaijão, em Baku, quando recebeu a quadriculada em 3º.





Foto: Getty Images

- A posição em que estou no campeonato não é por causa dos meus erros, e sim por causa de coisas que aconteceram em três corridas, o que me custou uns 30 pontos. Se eu tivesse os pontos que eu deveria ter, não pelos meus erros durante a temporada, eu estaria lutando bem de perto com os caras da Force India - comentou.



Massa, de fato, teve inúmeros infortúnios no ano. Em algumas corridas, foi envolvido em acidentes, e, em outras, teve problemas mecânicos. No GP da Hungria, por exemplo, ele passou mal, alegando tontura, e teve que abandonar o final de semana, dando lugar ao escocês Di Resta. Agora, o brasileiro quer que a Williams tome uma decisão antes do GP do Brasil, no dia 12 de novembro.

- Acho que será melhor para a equipe e para mim saber antes do GP do Brasil. Estou totalmente motivado para continuar. Sinto que estou tirando o melhor do carro, trabalhando bem com a equipe, e é nisso que acredito - finalizou.

Globo Esporte