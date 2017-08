Com forte desgaste, Sobis desmaia após jogo do Cruzeiro

A sequência pesada do Cruzeiro está refletindo no desgaste físico dos atletas. Após um jogo complicado na quarta-feira, contra o Palmeiras, e lutar bastante no empate sem gols com o Vitória, o atacante Rafael Sobis sofreu um desmaio no vestiário celeste, no Mineirão. O camisa 7 chegou a cair no chão, mas foi prontamente atendido pelos médicos do clube e se recuperou rapidamente. Foi oferecido um isotônico para recuperação de Sobis.

O atacante Rafinha explicou que, quando Sobis sofreu o desmaio, o médico Sérgio Freire Júnior não estava no vestiário e foi chamado para realizar o atendimento. O incidente assustou os jogadores, mas a recuperação imediata tranquilizou a todos.



Rafael Sobis sofre desmaio por exaustão no vestiário após jogo contra o Vitória (Foto: Washington Alves//Light Press)



"O Sobis deu um susto na gente ali, o doutor estava no doping, tivemos que chamar ele ali na correria, porque o Sobis estava passando mal. A gente sabe que o jogo foi desgastante na quarta-feira, nosso time não conseguiu fazer o gol no início, e o desgaste vem mesmo, com a sequência pesada de jogos, foi só um susto mesmo, do cansaço. Está tudo bem com ele, amanhã já tem treino de manhã e temos que estar lá para trabalhar", afirmou.

Contra o Palmeiras, Rafael Sobis jogou 76 minutos, dando lugar a Raniel. Já contra o Vitória ele participou integralmente do jogo, se esforçando bastante na busca pelo gol que daria o triunfo ao Cruzeiro.

O desmaio de Sobis não é um fato corriqueiro dentro do esporte, mas também não é preocupante, não sendo necessários exames complementares em Rafael Sobis por causa do ocorrido neste domingo.

"A gente fez um jogo em alto nível na quarta-feira, que desgastou. Todas as equipes que jogaram quarta-feira não ganharam, com exceção do Palmeiras. Teve jogador que desmaiou no vestiário depois do jogo. A equipe se doou, não pode reclamar de ninguém", revelou o técnico Mano Menezes após a partida.

