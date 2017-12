Com elenco misto, River dá pontapé em busca do título do Piauiense 2018

A equipe do River deu o pontapé inicial rumo a temporada 2018. Na tarde de ontem (18), o time se apresentou as atividades no CT Afrânio Nunes com boa parte do elenco já integrada. O treinador Wallace Lemos teve um bom tempo de conversa com os atletas e, depois disso, o elenco fez uma atividade bem leve em campo. De início, o técnico prometeu treinos intensos em dois períodos ao longo de toda semana e amistosos previstos para a segunda semana de treinos.

“Até o dia 31, devemos fazer atividades em dois períodos. Sabemos das necessidades de algumas pausas por conta das festas de fim de ano, mas tudo está dentro do programado”, disse Wallace Lemos.

O River 2018 se apresenta com uma mescla de atletas da base e alguns nomes mais experientes. Apesar da aposta nos mais jovens, o treinador Wallace Lemos fala sobre o projeto em que se acredita na qualidade desses atletas. “Desde o iní- cio, era o objetivo do clube aproveitar ao máximo essa categoria de base, desde que esses atletas busquem a oportunidade ao lado dos que estão vindo contratados de fora. A gente espera que o fato desses garotos da base já estarem trabalhando juntos agregue”, ressaltou o treinador.



Com Fabiano e Amarildo, River começa preparação para a próxima temporada (Foto: Elias Fontinele/O Dia)



Entre os nomes mais experientes, está o atacante Márcio, de 32 anos, que estava no Sampaio Corrêa. Desde já, o atleta puxa para si a responsabilidade de ter uma liderança no elenco e de ajudar os companheiros menos experientes. “Acredito que posso ajudar mais nesse sentido, pois na hora do jogo a idade não conta. Mas sabemos que precisamos trabalhar com todo mundo, pois se o coletivo não funcionar nada funciona”, destacou.

Após muita negociação, quem retornou ao Galo foi o atacante Fabiano. Ele pretende usar a oportunidade como uma forma de se reafirmar no futebol piauiense. “Tive uma temporada razoável no Parnahyba esse ano, mas sem muitos gols e quero mudar isso no ano que vem voltando a ser decisivo e também buscando ajudar o River, pois todo ganha”, disse o atacante.

Vinte e um atletas se apresentaram ontem (18). Somente os jogadores que estavam representando o River no Torneio Internacional, na Bolívia, e que irão disputar Copa São Paulo não se integraram ainda ao elenco. A equipe do River tem no calendário 2018 a disputa do Campeonato Piauiense. A estreia no Estadual acontece no dia 20 de janeiro contra o 4 de Julho, em Teresina.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia