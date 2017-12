Com dribles mágicos e gol, brasileiro Neres brilha em vitória do Ajax

Com mais uma grande atuação do brasileiro David Neres, o Ajax derrotou o Willem II por 3 a 1 neste domingo (24), na rodada do Campeonato Holandês. O ex-jogador do São Paulo brilhou no segundo tempo, primeiro com uma série de dribles desconcertantes e depois com o gol que fechou o triunfo.

Jogando em casa, no Amsterdã Arena, o Ajax saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada com gols no segundo tempo. A grande jogada de Neres veio aos 27 minutos, quando o atacante cortou o marcado duas vezes antes de servir a bola para que Kasper Dolberg marcar.

Na jogada deste gol, o segundo do Ajax, Neres recebeu na entrada da área e deu um girou para ganhar vantagem sobre o marcador Jop van der Linden. Depois, chegando na linha de fundo, o ex-são-paulino deu um drible de letra para enfim deixar o adversário para trás.

Depois, Neres foi premiado com um gol aos 36 minutos do segundo tempo. O brasileiro recebeu um passe na área, aparentemente em posição de impedimento, e mandou para as redes com uma finalização rasteira.

Com a vitória, o Ajax chegou aos 41 pontos na classificação do Campeonato Holandês, cinco atrás do PSV Eindhoven.

Folhapress