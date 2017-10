Com Brasil em 2º, ranking da Fifa define cabeças de chave

A Fifa divulgou nesta segunda-feira (16) a tabela atualizada de seu ranking e manteve a seleção da Alemanha na liderança. O Brasil aparece em segundo lugar, enquanto que Portugal completa o top 3. A Itália subiu duas posições e ocupa a 15ª colocação.

O ranking será importante para a Copa do Mundo, pois servirá de base ao sorteio dos grupos do mundial, que acontece no próximo dia 1º de dezembro. Com o fim das rodadas das Eliminatórias da América do Sul e da Europa, os cabeças dos oito grupos da Copa do Mundo já foram reconhecidos, são eles: Rússia (país sede), Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França. Alemanha, Brasil e Portugal venceram seus respectivos jogos nas rodadas finais das Eliminatórias para a Copa do Mundo e mantiveram suas posições, sendo os três primeiros.

A vitória da Itália sobre a Albânia e o empate contra a Macedônia fizeram a Azzurra subir duas posições e ficar na 15ª posição, atrás de seleções com menos expressão, como Peru (10º) e Gales (14º).

Os outros destaques da lista foram as entradas da Espanha (8º) e do Peru no top 10. Além disso, a Áustria (38º) subiu 18 posições e a Escócia (29º), que subiu 14 degraus. Com a eliminação para a Copa do Mundo, o Equador (60º) desceu 25 colocações.

Confira os 10 primeiros colocados no ranking 1 – Alemanha – 1631 2 – Brasil – 1619 3 – Portugal – 1446 4 – Argentina – 1445 5 – Bélgica – 1333 6 – Polônia – 1323 7 – França – 1226 8 – Espanha – 1218 9 – Chile – 1173 10 -Peru – 1160

Isto É