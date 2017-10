Com base do título mundial invicto, Brasil se prepara para torneio em Dubai

Invicta há 42 partidas, a seleção brasileira de futebol de areia já traçou o próximo desafio nesta temporada. Bicampeão da Copa Intercontinental, em 2016 e 2014, o Brasil viaja no fim do mês para Dubai, nos Emirados Árabes, para lutar por mais um título no torneio, de 31 de outubro a 4 de novembro. O técnico Gilberto Costa anunciou nesta terça-feira a lista dos 12 convocados para a competição. O treinador manteve a base campeã invicta da Copa do Mundo da FIFA, nas Bahamas, e trouxe apenas uma novidade: o defensor Antonio, do Vasco da Gama, que fará a sua estreia com a amarelinha.

- Estou muito feliz, não esperava a convocação, então foi uma feliz surpresa. Vestir a camisa da Seleção Brasileira é uma realização, é a certeza de que estou no caminho certo e que preciso estar trabalhando cada vez mais e mais forte para abrir portas. Vou dar o meu máximo para que seja apenas a primeira de muitas, estou muito motivado, muito feliz com essa oportunidade - afirmou Antonio, de apenas 22 anos, campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores este ano com a camisa cruzmaltina.

Os defensores Catarino e Daniel Zidane foram chamados para o período de treinamentos, mas recusaram a convocação. A equipe embarca para Dubai no dia 26.

A seleção brasileira está no Grupo A, chave que tem ainda os anfitriões Emirados Árabes, Portugal e Egito. O início dos treinamentos são nesta quarta-feira no recém-inaugurado Centro de Esportes de Praia do Santos Dumont, em Boa Viagem, em Recife (PE).

Sob o comando de Gilberto, o Brasil disputou nove competições e está invicto com nove títulos: Liga Sul-Americana Zona Norte 2017 (Lima-Peru), Copa do Mundo 2017 (Nassau-Bahamas), Mundialito de Portugal (Cascais-2017), Eliminatórias Conmebol 2017 (Assunção-Paraguai), Copa América 2016 (Santos-SP), Copa Intercontinental 2016 (Dubai-Emirados Árabes), Mundialito Brasil 2016 (Santos-SP), Mundialito Cascais 2016 (Cascais-Portugal) e Sul-Americano 2016 (Vitória-ES).

Confira a relação de convocados:

Goleiros - Mão (Corinthians-SP) e Rafael Padilha (Vasco da Gama-RJ)

Defensores - Bruno Xavier (Catania-ITA), Filipe (Delta Saratov-Rússia), Fernando DDI (Corinthians-SP), José Lucas (Sambenetesse-ITA) e Antônio (Vasco da Gama-RJ)

Atacantes - Bokinha (Vasco da Gama-RJ), Datinha (Sampaio Corrêa-MA), Mauricinho (Vasco da Gama-RJ), Lucão (Vasco da Gama-RJ) e Rodrigo (Botafogo-RJ)

Programação de Treinos*

18.10 - 9h às 10h30 e 17h às 18h30 19.10 - 9h às 10h30 e 17h às 18h30 20.10 - 17h às 18h30 21.10 - 19.10 - 9h às 10h30 e 17h às 18h30

