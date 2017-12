Com atletas da base e testes, Piauí inicia preparação para o Piauiense

O Piauí Esporte Clube se apresentou as atividades na tarde de ontem (19). Sob o comando de Aníbal Lemos, o time deu os primeiros passos rumo a formação do elenco que irá disputar o Campeonato Piauiense 2018. O time conta basicamente com os atletas que disputaram a Copa Piauí Sub21 e outros das categorias menores. O Piauí faz sua estreia no Estadual dia 20 de janeiro contra o Altos.

Na tarde de ontem, o grupo foi dividido em dois e os atletas que já estão realmente contratados pelo Enxuga-Rato realizaram um treino mais leve. Os outros jogadores participaram de um coletivo sob o comando de Aníbal. De acordo com ele, o treino serviu como teste, pois nem todos serão aproveitados. “Podemos dizer que basicamente é isso. Eu conheço muitos jovens atletas e decidi dar oportunidade para alguns. Aqui tem jogador que participou comigo recentemente da Copa Seleções Estaduais no Rio e outros de escolinhas”, disse.



Teste ajuda a deinir atletas que devem vestir camisa do clube (Foto: Divulgação)



Para Aníbal Lemos, está no Piauí, comandando um time profissional, é também uma valorização do seu trabalho. Nós últimos anos, ele esteve à frente do Timon na disputa da 2ª divisão do Piauiense (2014/2015) e recentemente comandou o time que disputou a Copa Seleções Estaduais Sub20, no Rio de Janeiro. A sua última experiência na primeira divisão do Estadual foi com o River em 2013.

No elenco, muitos nomes jovens e uma média de 21 anos. Entre os contratados, está o volante Kaio, de 20 anos, que vestiu a camisa do 4 de Julho na Copa Piauí Sub21 e foi um dos destaques do time que se sagrou campeão do torneio. Segundo o jogador, o Piauí chega com a intenção de surpreender. “Queremos fazer como a historia do Davi e Golias e quem sabe derrubar os grandes”, frisa Kaio.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia