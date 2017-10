Com apoio de Léo Moura, escolinha de futebol será inaugurada em Realengo

Há 20 anos, Marcelo Noberto, de 47 anos, mantém por iniciativa própria uma escolinha de futebol que atende cerca de 400 crianças em Realengo. Neste domingo, às 14h, na Praça da Cohab, o seu trabalho ganhará um reforço importante com a chancela do lateral-direito Léo Moura, atualmente no Grêmio, mas que fez história com a camisa do Flamengo.

O jogador resolveu abraçar a ação, que tem também o apoio institucional da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude (Seelje). O atleta vai colaborar doando bolas e uniformes. Com a ajuda do craque, a expectativa agora é que projeto passe a beneficiar até 700 crianças e jovens de 4 a 17 anos.

Morador de Realengo há 46 anos, Noberto, que sempre gostou de montar times de futebol, percebeu que poderia fazer mais pela comunidade onde vive. Ali, nasceu o projeto social voltado para crianças e jovens moradores da Cohab.

- Com a chegada deste apoio, como bolas e uniformes, tenho certeza de que nossa média de atendimento, que é de 400 alunos, vai aumentar. Além da qualidade do material, temos a marca do Léo Moura, que é uma referência para as crianças – comemora Norberto.

Segundo ele, nesses 20 anos de atuação o objetivo sempre foi tentar afastar jovens e adolescentes da criminalidade. Suas equipes, inclusive, já participaram de campeonatos como, por exemplo, a Taça das Favelas. Na última edição, ficaram entre os cinco primeiros colocados entre 64 competidores.

Extra