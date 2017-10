Com Alemanha na espera, Brasil encara Honduras no Mundial sub-17

Líder do Grupo D com 100% de aproveitamento, o Brasil encara Honduras, na próxima quarta-feira em Cochim, na Índia, às 12h30 (Brasília) pelas oitavas do Mundial sub-17. Os hondurenhos se classificaram em terceiro lugar pelo Grupo E. Como foi uma das quatro melhores seleções na terceira posição, ganharam o direito de disputar as fases de mata-mata.

Os destaques da Seleção Brasileira são os atacantes Lincoln, com três gols e Paulinho, com dois. Já pelo lado da seleção de Honduras, os destaques são Carlos Mejía e Patrick Palacios, ambos com três gols. Caso avance, o Brasil vai enfrentar a Alemanha, que venceu a Colômbia por 4 a 0 na manhã da última segunda-feira. Os alemães, vale destacar, acabaram a fase de grupo em segundo lugar do Grupo C, com duas vitórias em três jogos.

Gana e Níger também se enfrentam na próxima quarta-feira pelas oitavas de final da competição, em Bombaim, às 9h30 (Brasília). Os ganeses se classificaram como líder do Grupo A, com duas vitórias em três jogos. Já a seleção de Níger foi terceira colocada do Grupo D, e ficou na mesma situação de Honduras, sendo uma das quatro melhores seleções na terceira posição.

Terra