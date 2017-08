Com ‘GP perfeito’, Hamilton passa Senna e se iguala a Schumacher

Precisando de uma grande atuação neste último domingo no GP da Grã-Bretanha, Lewis Hamilton conquistou um resultado perfeito em Silverstone após o furo de pneu de Sebastian Vettel no fim da corrida. Mas, à parte de ter reduzido sua desvantagem no campeonato de 20 para um ponto e ter liderado uma dobradinha para a Mercedes, Hamilton conquistou um recorde bastante representativo para si.

O piloto britânico fez a pole position, liderou todas as voltas do GP, fez a volta mais rápida e ganhou a prova, conquistando seu quinto final de semana perfeito (denominado Gland Slam ou Grand Chelem) na carreira – terceiro só neste ano (os outros foram na China e no Canadá).

Isso o iguala a Alberto Ascari e Michael Schumacher, empatados em segundo na estatística histórica com cinco Gland Slams, e o faz superar seu herói Ayrton Senna, que encerrou sua carreira com quatro. O piloto está somente atrás do escocês Jim Clark, que tem oito corridas perfeitas na carreira.

