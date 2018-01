Cobiçado no mercado, Giroud pode sair da Inglaterra em breve

Cenk Tosun chegou ao Everton em alta. O atacante deixou o Besiktas rumo ao Everton por 30 milhões de euros (cerca de R$ 117 milhões), na última semana, e fez com que o clube turco virasse os olhos para o mercado. E já há um alvo, que, curiosamente, pode fazer o caminho inverso de Tosun e sair da Inglaterra.



Giroud tem vínculo até junho de 2019 com o Arsenal. Foto: Divulgação / Premier League

De acordo com informações do jornal "A Bola", Olivier Giroud é a preferência do Besiktas. O goleador do Arsenal e da seleção francesa pode ver com bons olhos uma saída, pois, principalmente com a chegada de Alexandre Lacazette, não tem atuado com frequência no time de Arsène Wenger - são 25 jogos, ou 1242 minutos, nesta temporada, onde já marcou sete gols.

A publicação frisa ainda que Giroud precisa jogar com mais regularidade para estar na vitrine e ser convocado à Copa do Mundo de 2018. No Besiktas, Giroud encontraria os brasileiros Pepe (e português), Adriano e Anderson Talisca.

Terra