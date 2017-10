CBF pretende usar árbitro de vídeo no último final de semana de outubro

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) trabalha com um novo prazo para a implementação do árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro. A ideia agora é que a tecnologia passe a ser utilizada na 31ª rodada da competição, que será realizada nos dias 28, 29 e 30 de outubro.

"Esperamos que tudo esteja alinhado até o final de outubro, mas ainda depende de algumas situações. Estamos ainda negociando com empresas, que fornecerão os equipamentos e os operadores para a utilização do árbitro de vídeo", disse o Coronel Marcos Marinho, chefe da comissão de arbitragem da CBF.

De acordo com Marinho, a entidade fará um teste offline (sem a comunicação entre o árbitro de vídeo e o de campo) antes da implementação oficial.



Foto: Reprodução / Fifa.com



"Vamos fazer esse teste uma rodada antes de colocar em prática. A ideia é fazer o teste seja nos dez jogos da rodada. Só vamos colocar em prática, quando estiver tudo pronto", afirmou.

Desde o último dia 20, a CBF realiza treinamentos para a implementação do sistema para 64 árbitros e assistentes em Águas de Lindoia, interior de São Paulo. Eles foram divididos em quatro grupos, com 16 pessoas -cada turma terá cinco dias. As atividades vão até o dia 11 de outubro.

No curso, os árbitros realizam trabalhos teóricos, assistem vídeos ilustrativos e fazem simulações de lances que podem acontecer durante as partidas. Os jogadores que simulam as jogadas são da categoria sub-17 do Brasilis, time que disputa a Série B do Paulista, equivalente à quarta divisão.

O desejo de implementar o árbitro de vídeo ainda nesta edição do Campeonato Brasileiro é do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. O cartola tomou a decisão no último dia 18 —um dia após o atacante corintiano Jô marcar com o braço um gol na vitória de sua equipe sobre o Vasco por 1 a 0, no Itaquerão.

Segundo Marinho, a ideia do presidente era colocar a tecnologia em prática já na rodada seguinte, marcada para os dias 23, 24 e 25, o que não foi possível.

Outra data cogitada para a implementação era a rodada 28, que será realizada nos 14 e 15, o que não acontecerá.

Fifa

A Fifa permitiu que o Brasil usasse o árbitro de vídeo desde fevereiro de 2016. A ideia inicial da entidade era implementar em agosto do mesmo ano, mas não foi colocado em prática.

Em fevereiro de 2017, a CBF anunciou a mudança na programação para 2018 em razão do custo de R$ 20 milhões somente para arcar com aspectos operacionais.

Antes do erro no lance de Jô, a CBF já trabalhava com o planejamento para implementar somente em 2019.

Experiências do uso do árbitro de vídeo

> Mundial de Clubes-2016

Realizada no Japão, competição marcou a estreia do árbitro de vídeo

> Copa das Confederações

A tecnologia foi testada em todos os jogos do torneio do ano passado, na Rússia

> Mundial sub-20

O campeonato, realizado na Coreia do Sul entre maio e junho, contou com o sistema em todas as partida

> Pernambucano

Árbitro de vídeo foi utilizado nas duas partidas da final do Estadual

> Libertadores

Conmebol decidiu na semana passada usar a tecnologia na semifinal e na final

> Alemanha

Testes começaram há dois anos. Tecnologia foi implementada oficialmente nesta temporada

> França x Espanha

Amistoso realizado em março teve a utilização do árbitro de vídeo

> Italiano

Árbitro de vídeo começou a ser utilizado nesta temporada

> Portugal

Foi utilizado pela primeira vez na final da Copa de Portugal, realizada entre Benfica x Vitória de Guimarães em maio

> Espanha

Será testado na edição deste ano da Copa do Rei

Folhapress