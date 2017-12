CBF pede que federações e clubes evitem sede da entidade

A CBF quer evitar uma movimentação acima do que é rotineiro no prédio da confederação, neste início de semana, a fim de impedir especulações internas sobre os rumos da entidade após a suspensão aplicada pela Fifa ao presidente Marco Polo Del Nero na sexta-feira (15). Por isso, seus dirigentes estão pedindo que lideranças de clubes e federações não compareçam à sede da CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.



Sede da CBF no Rio de Janeiro. Foto: Divulgação/CBF

Vários deles foram informados que a diretoria estará trabalhando normalmente e tem ordens expressas de Del Nero para não abordar o tema. Até mesmo o coronel Nunes, que foi alçado à presidência como substituto de Del Nero, já recebeu instruções superiores de que deve se manter em silêncio sobre a pena aplicada pela Fifa – suspendeu o mandatário da confederação por 90 dias.

De todo modo, alguns dirigentes de outros Estados estarão na CBF para tomar ciência dos desdobramentos do afastamento de Del Nero. A imprensa, no entanto, não está autorizada a ocupar nem mesmo a área onde se localiza um Café & Bar, no hall do prédio.

A determinação de dar uma aparência de normalidade à CBF já foi repassada aos funcionários, incluindo os seguranças. A ideia teria partido do diretor executivo de Gestão da entidade, Rogério Caboclo, que tem carta branca de Del Nero para conduzir as ações do coronel Nunes.

Terra