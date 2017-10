CBF anuncia amistoso da Seleção contra a Rússia, em Moscou

Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira que a seleção brasileira disputará um amistoso contra a Rússia, país-sede da próxima Copa do Mundo, no dia 23 de março de 2018. A partida está marcada para a cidade de Moscou e acontecerá quatro dias antes do amistoso contra a Alemanha. Apesar de ainda não confirmado oficialmente, o estádio do jogo será o Luzhniki, palco do jogo de abertura e da final do torneio no ano que vem. A inauguração da arena está prevista para dia 11 de novembro, em teste dos anfitriões diante da Argentina.

A ideia da Federação Russa de futebol era realizar o amistoso com a seleção brasileira no dia 24 de março. Mas a CBF pediu para não marcar nesta data porque os comandados de Tite teriam um dia a menos de preparação para o jogo contra a Alemanha. Além disso, os alemães jogam dia 23 com Espanha em Duesseldorf, portanto teriam um dia a mais de recuperação antes do duelo com os brasileiros.

O amistoso contra a Rússia era um objetivo do técnico Tite e da comissão técnica da Seleção como um dos itens de preparação a serem cumpridos antes da apresentação para a Copa do Mundo de 2018.

- Achamos importante sentir o clima da Rússia, do torcedor, do estádio, e dos jogadores neste ambiente antes de a comissão técnica definir a lista final. Estar no país da Copa nos proporcionará um nível interessante de observação dos atletas, de como será nosso trabalho no país sede - disse o coordenador de seleções, Edu Gaspar.



Edu Gaspar ressalta a importância do amistoso contra a Rússia em Moscou (Foto: Pedro Martins / MoWA Press)



A intenção da CBF, além do amistoso, é fazer a preparação para esse jogo contra a Rússia já no complexo (hotel + campos de treino) que será usado pela Seleção durante o Mundial. A cidade de Sochi é a preferida da comissão técnica.

- Era nosso objetivo quatro jogos de alto nível. Enfrentaremos Japão, Inglaterra, Alemanha e a Rússia. Essa será uma ótima base de trabalho para a comissão na construção e consolidação da equipe - finalizou Edu Gaspar.

O técnico Tite convoca a seleção brasileira nesta sexta-feira para os amistosos contra Japão e Inglaterra nos dias 10 e 14 de novembro, em Lille e Londres, respectivamente. O Brasil encerrou sua participação nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018 na primeira colocação com 41 pontos, dez a mais do que o Uruguai que ficou com a segunda colocação.

Globo Esporte