CBB confirma novo técnico da seleção masculina apenas para a Copa América

A menos de um mês da estreia da seleção brasileira masculina na Copa América, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) confirmou nesta quinta-feira César Guidetti, do Pinheiros, como técnico apenas para a disputa da competição. A comissão técnica terá ainda Bruno Savignani, do Brasília, e Felipe Santana, do Palmeiras, como assistentes. O nome do comandante já havia sido publicado pelo Estadão e confirmado pelo GloboEsporte.com no dia anterior.

A Copa América começa no dia 25 de agosto e termina em 3 de setembro em três sedes. O Brasil disputa a primeira fase da competição na Colômbia. As outras duas localidades são Argentina e Uruguai. Será o primeiro torneio masculino da gestão do presidente Guy Peixoto.

- Este é um momento de renovação e construção para que uma nova geração possa começar a se preparar para substituir a atual, que possui grandes jogadores, com valor internacionalmente reconhecido - comentou Guy Peixoto.



César Guidetti, técnico do Pinheiros no NBB 9 (Foto: Divulgação / LNB)



Os demais integrantes desta comissão técnica são: Bruno Nicolaci Costa (preparador físico), Carlos Vicente Andreoli, Fabrício Naves e Rafael Jorge (médicos), Felipe Tadiello, Gabriel Peixoto e Bruno de Lima (fisioterapeutas), Paulo Henrique Silva (massagista), Fabricio Freire Rocha (analista de desempenho), Vinicius Alvarez (coordenador do departamento masculino) e Renato Lamas (supervisor do departamento masculino).

- Estamos diante de uma grande oportunidade para realizarmos um trabalho de renovação digno do basquete brasileiro. A expectativa é que a seleção brasileira jogue com muita intensidade sem perder a organização e sempre deixando tudo de melhor que temos na quadra - disse Guidetti.

A Copa América não tem valor de classificação para a Copa do Mundo de 2019. O trabalho de César Guidetti será avaliado depois da competição para estabelecer a continuidade ou não do trabalho para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2019, com início marcado para novembro.

O mesmo acontecerá com Carlos Lima, que comandará a seleção feminina apenas na Copa América, de 6 a 13 de agosto, na Argentina, e terá seu trabalho avaliado em seguida. Nesse caso, no entanto, a competição vale três vagas na Copa do Mundo de 2018.

Globo Esporte