Carros da F1 em 2018 serão 2s mais velozes, diz Pirelli

Os carros de F1 deverão ser mais de 2s mais rápidos por volta na próxima temporada, segundo simulações mais recentes que a Pirelli recebeu das equipes. As mudanças no regulamento técnico deste ano, feitas para deixar os carros mais rápidos, espetaculares e mais difíceis de guiar, atingiram a meta de reduzir os tempos de volta em 5s em relação aos tempos de 2015.

Todas as pistas tiveram melhora de ritmo neste ano, com o máximo sendo atingido no GP da Malásia, onde Lewis Hamilton anotou uma pole 9s mais veloz do que dois anos antes – apesar de que fatores como clima, época do ano e a mudança na superfície da pista também tenham influenciado.

Foto: Divulgação

Apesar de as regras aerodinâmicas permitirem o passo à frente, as equipes consideram que a compreensão das regras ainda é imatura, ou seja, o que proporciona que ainda haja ganhos a serem obtidos. A Pirelli diz que os indícios mostram um outro passo à frente grande em termos de ritmo.

Diretor esportivo da Pirelli, Mario Isola disse: “No começo do próximo ano, eles devem ser 1s mais rápidos por volta, e, durante o ano, a taxa normal de desenvolvimento é de 1s, 1s5. Então, ao fim do ano, eles devem ser 2s mais rápidos por volta.”

“Se fizermos um pneu mais macio, os carros devem ser ainda mais rápidos. Mas temos de lembrar que há um peso adicional com o halo, e isso nos custará 0s3, 0s4 devido ao peso mais as implicações aerodinâmicas.”

A FIA aumentou o peso mínimo do carro em 6 kg para 2018 devido ao halo, tendo já acrescentado um peso extra para as regras de 2017, quando havia o planejamento de introduzir o utensílio.

As equipes descobriram, no entanto, que a montagem no halo e o trabalho feito em seu chassi acrescentavam ainda mais peso, sendo que a Force India chegou a mencionar um valor de 14 kg.

Na F1, acredita-se que 10 kg adicionais sejam equivalentes a 0s3 por volta, dependendo do traçado.

Motor Sport