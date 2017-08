Campeão olímpico no ciclismo é flagrado em exame antidoping

Campeão olímpico no ciclismo de estrada nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008, o espanhol Samuel Sánchez foi suspenso nesta quinta-feira após ter sido flagrado no antidoping. Ele testou positivo em um exame realizado fora de competição.

De acordo com a União Ciclística Internacional (UCI), o ciclista da equipe BMC Racing deu positivo para um hormônio de crescimento em uma amostra colhida no dia 9 deste mês. Por essa razão, ele foi suspenso de forma provisória até o resultado da contraprova do mesmo exame.



Samuel Sánchez compete pela equipe BMC Racing (Bryan Lennon/Getty Images)



Sánchez, de 39 anos, também venceu cinco etapas individuais da Volta da Espanha entre 2005 e 2007, e tem um triunfo em uma etapa da tradicional Volta da França, em 2011. Por causa da punição provisória, o espanhol já está fora da Volta da Espanha, que terá início no sábado.

