Buffon, Messi e CR-7 são indicados a prêmio de jogador do ano da Uefa

Gianluigi Buffon, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo foram indicados ao Prêmio Jogador do Ano da Uefa. O vencedor será anunciado durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa no dia 24 de agosto. Neymar ficou de fora da lista dos 10 mais votados.

Os três jogadores foram selecionados por 80 treinadores das equipes que participaram da fase de grupos da última edição da Liga dos Campeões, além de 55 jornalistas. O prêmio reconhece os melhores atletas de acordo com a atuação na temporada anterior.

Cristiano Ronaldo e Messi já ganharam esse prêmio em duas oportunidades. O argentino em 2010/11 e 2014/15, e o português em 2013/14 e na temporada passada.

De acordo com a Uefa, os atletas são julgados pela performance em todas as competições, seja local, continental ou internacional. O resultado final foi baseado no número de votos dos técnicos, que não podiam votar nos jogadores da própria equipe, e jornalistas.

Confira os atletas que completam o top 10:

4 - Luka Modric (Croácia, Real Madrid)

5 - Toni Kroos (Alemanha, Real Madrid)

6 - Paulo Dybala (Argentina, Juventus)

7 - Sergio Ramos (Espanha, Real Madrid)

8 - Kylian Mbappé (França, Mônaco)

9 - Robert Lewandowski (Polônia, Bayern München)

10 - Zlatan Ibrahimovic (Suécia, Manchester United)

