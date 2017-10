Brasileiros aparecem em lista de talentos do futebol

O jornal The Guardian publicou nesta quarta-feira uma lista em que destaca três brasileiros entre os 60 maiores talentos do futebol nascidos no ano de 2000. Os flamenguistas Vinicius Junior e Lincoln e o vascaíno Paulinho representam o país na relação.

Sobre Vinicius Junior, que já tem acordo com o Real Madrid, o jornal diz que seus números e sua habilidade são impressionantes. "Ele começou no Flamengo com 10 anos e sempre foi visto como um brilhante futuro, e está mostrando isso agora no time principal", afirma o texto.

Sobre o outro flamenguista, Lincoln, o jornal destaca que ele é um clássico "camisa 9" e publica uma declaração de Zico: "Ele é diabólico". O The Guardian ainda lembra de sua performance no Sul-Americano Sub-17, quando marcou cinco gols.

Já Paulinho é visto como um jogador "forte, inteligente e rápido", além de ter um estilo moderno de jogo. "Está seguindo os passos de Philippe Coutinho, que fez sua estreia no Vasco com 17 anos e agora é estrela do Liverpool e da seleção brasileira", diz o texto.

Folhapress