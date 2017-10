Brasileira sofreu com lesões e atuou em novela antes de chegar no UFC

Campeã do XFC, Poliana Botelho, assinou contrato com o UFC em maio de 2016. Passados quase um ano e meio, a brasileira se prepara para, enfim, fazer sua estreia pela principal organização de MMA do mundo. Neste período de inatividade, a lutadora conviveu com lesões e chegou até a fazer uma participação em "A Força do Querer".

A participação na novela das 9 da "Globo" aconteceu no início de junho deste ano. A emissora aproveitou a estrutura do UFC 212 para filmar a cena em que Jeiza, personagem de Paolla Oliveira, se pesava e encarava Poliana Botelho, que seria sua adversária na luta fictícia.



Musa brasileira, Poliana Botelho estreia contra Gonzalez no UFC 216 | Super Lutas. Foto: Divulgação

Na ficção, o combate de Jeiza nunca aconteceu. Ao saber que Zeca (Marco Pigossi) havia sido preso, a policial desiste da luta e volta para o Brasil. Na vida real, Poliana também seguia sem entrar no octógono do Ultimate.

Poliana era esperada para o UFC 206, em dezembro de 2016, mas as sucessíveis lesões impediram que a brasileira enfrentasse Valerie Letourneau. Em sequência, a lutadora teve uma contusão no ombro e duas na mão.

"As lesões acabaram atrasando minha estreia, mas agora estou recuperada. Não é fácil um atleta ficar parado. A segunda vez que quebrei a mão, tentei ao máximo continuar treinando", afirmou.

Neste sábado (7), Poliana subirá ao octógono do UFC 216 para enfrentar Pearl Gonzalez. O duelo será válido pelo card preliminar do evento. "As lutas dela sempre terminam em finalizações e eu sempre nocauteio. Então, acredito que ela irá querer levar o combate para o chão, mas vou manter a luta em pé", completou Poliana.

