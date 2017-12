Brasil termina ano como segundo no ranking da Fifa; Alemanha lidera

Em uma atualização que não reservou mudanças nas dez primeiras colocações, a Fifa divulgou nesta quinta-feira (21) o ranking de seleções com a Alemanha na primeira colocação, o que deixa os atuais campeões mundiais como líderes na passagem do ano.

A seleção brasileira, que chegou a assumir a liderança ao longo do ano, encerra 2017 na segunda colocação do ranking que foi utilizado como base pela Fifa na definição dos cabeças-de-chave e no sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018.

O time de Tite teve apenas uma derrota na temporada, em amistoso contra a Argentina, e terminou as Eliminatórias da América do Sul na primeira colocação.

A próxima atualização do ranking será realizada no dia 18 de janeiro e a tendência é que as posições sejam mantidas, já que não haverá jogos das principais seleções no período.

Com a liderança do ranking ao término de 2017, a Alemanha foi nomeada pela Fifa como seleção do ano. Em 2015 e 2016 a Bélgica e a Argentina, respectivamente, ficaram com a honraria.

O Chile, que ficou de fora da Copa do Mundo de 2018, terminou o ano na décima colocação do ranking.

Veja a pontuação das dez primeiras colocadas:

1 - Alemanha - 1.602

2 - Brasil - 1.483

3 - Portugal - 1.358

4 - Argentina - 1.348

5 - Bélgica - 1.325

6 - Espanha - 1.231

7 - Polônia - 1.209

8 - Suíça - 1.190

9 - França - 1.183

10 - Chile - 1.162

Folhapress