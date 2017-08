Brasil pode enfrentar a Inglaterra em novembro, mas depende das eliminatórias

A seleção brasileira negocia com a Inglaterra um amistoso para o mês de novembro, em Londres. O acerto depende do sucesso dos europeus na próxima rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Nos dias 1º e 4 de setembro, a Inglaterra enfrenta Malta (fora) e Eslováquia (casa), respectivamente, em jogos que podem assegurar a ela uma vaga no Mundial.

A Inglaterra lidera o Grupo F das eliminatórias europeias, com 14 pontos, à frente de Eslováquia (12), Eslovênia (11), Escócia (8), Lituânia (5) e Malta (0). Apenas o líder de cada grupo garante vaga direta na Copa. A federação local só quer confirmar o amistoso de novembro contra o Brasil quando já tiver a classificação na bagagem.

A CBF vai esperar por essa rodada dupla, no início de setembro. Caso a Inglaterra postergue a ida ao Mundial para outubro, ou ainda corra o risco de ter que disputar a repescagem no mês de novembro, a seleção brasileira vai procurar outro rival.



Tite quer enfrentar a Inglaterra em novembro (Foto: Reprodução SporTV)



O amistoso satisfaria um desejo de Tite de enfrentar um europeu. O último confronto diante de uma equipe do Velho Continente ocorreu em março de 2015, quando Dunga ainda era o comandante e a Seleção venceu a França, em Paris, por 3 a 1.

Na final da Copa das Confederações, entre Alemanha e Chile, Tite se encontrou com Gareth Southgate, técnico da seleção inglesa, e a possibilidade de as seleções se enfrentarem cresceu muito. Southgate fez a ressalva da classificação para a Copa, segundo relato do treinador brasileiro ao canal Esporte Interativo.

A Seleção vai disputar dois amistosos em novembro. Um seria esse com a Inglaterra, o outro também não foi anunciado ainda, mas o coordenador Edu Gaspar tenta viabilizar um jogo contra a Rússia, sede da próxima Copa do Mundo. Tite quer aproveitar as datas possíveis para encorpar cada vez mais a equipe a caminho do torneio, que terá início no dia 14 de junho do ano que vem.

Globo Esporte