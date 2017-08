Brasil chega a oito ouros no Mundial de Atletismo Paralímpico

O Brasil conquistou neste sábado (22) mais duas medalhas de ouro no Mundial de Atletismo Paralímpico de Londres. No total, os atletas brasileiros já ganharam 21 medalhas (oito de ouro, sete de prata e seis de bronze) na competição, que se encerra hoje (23).

O velocista Petrúcio Ferreira conquistou sua segunda medalha de ouro, na prova de 200m da classe T47 (amputados de braço) e estabeleceu um novo recorde mundial para a prova. Petrúcio baixou seu próprio recorde mundial para 21s21- a antiga marca era de 21s49, estabelecida por ele em abril de 2015.

Na mesma prova, o também brasileiro Yohansson Nascimento ficou com a medalha de prata, com 21s96. A terceira posição ficou com o polonês Michael Derus, que registrou 22s08.



Petrúcio Ferreira (direita) e Yohansson Nascimento conquistam ouro e prata no Mundial de Atletismo Paralímpico, em LondresDivulgação/Comitê Paralímpico Brasileiro



No lançamento de disco, Thiago Paulino também conquistou sua segunda medalha de ouro. Ele alcançou 46,58m, ultrapassando o croata Miroslav Petkovic, prata com 45,99m. O chinês Guoshan Wu foi bronze, com 45,62m.

Na final dos 100m T36 (paralisados cerebrais), Rodrigo Parreira conquistou a medalha de bronze ao completar a prova em 12s28.

Esta é a oitava edição do Mundial de Atletismo Paralímpico. Cerca de 1.300 atletas de 100 países disputam as 213 medalhas, no Estádio Olímpico de Londres. Em 2015, em Doha, no Catar, o Brasil ficou com a sétima colocação no quadro geral de medalhas do evento, com oito medalhas de ouro, 14 de prata e 13 de bronze.



Agência Brasil