Botafogo fecha com atacante do Paysandu e cede dois jogadores ao paraense

Para fechar 2017, o Botafogo contratou o atacante Leandro Carvalho, que estava no Paysandu. Com a negociação, o Alvinegro adquire 50% dos direitos econômicos do jogador. Leandro Carvalho é um atacante de lado de campo e chega para suprir uma carência constante no elenco do Alvinegro em 2017.

No ano que passou, Leandro marcou sete gols em 41 partidas por Ceará e Paysandu. Apesar do acerto com o atacante a busca por um centroavante continua. Gilberto, ex-São Paulo, é o favorito, mas Hernane Brocador também está na pauta.

A chegada do atacante envolve também a ida de dois jogadores revelados na base do Glorioso: o atacante Renan Gorne e o lateral-esquerdo Victor Lindenberg. O contrato dos garotos alvinegros será pago integralmente pelo Bota e é válido até o fim de 2018.

O próximo jogador a acertar com o Glorioso deve ser o também atacante Rony, do Cruzeiro. A chegada dele depende da concretização do negócio envolvendo Bruno Silva com a Raposa.

Globo Esporte