Botafogo avança por Rafael Moura e projeta desfecho após fim do Brasileirão

O Botafogo definiu Rafael Moura como prioridade para a próxima temporada. O atacante foi escolhido pela diretoria do time como o substituto de Roger. Em fim de contrato com o Atlético-MG, ele estará livre para negociar seu futuro a partir do fim do Campeonato Brasileiro. As conversas, no entanto, não só já iniciaram como avançaram consideravelmente. A decisão final só ocorrerá após o fim do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo investirá em Rafael Moura valor semelhante ao que pretendia pagar por Roger, que decidiu fechar com o Internacional. Após ficar no banco de reservas do Atlético-MG durante toda a temporada, o atacante diminuiu a pedida e receberá aproximadamente R$ 250 mil caso feche com Botafogo.

Procurado pela reportagem do UOL Esporte, Francis Melo, empresário do atleta, não descartou a negociação, mas ocultou qualquer detalhe. "Não tenho nada a declarar", disse o agente rapidamente.



Foto: Gazeta Press

Além de Rafael Moura, o Botafogo tem interesse em Bergson e Gilberto. O primeiro foi artilheiro da Série B pelo Paysandu com 16 gols. Já o segundo não teve muitas oportunidades no São Paulo e deixará a equipe -a prioridade é o futebol mexicano.

Outra carência do Botafogo é no meio de campo. E o camisa 10 que interessa ao Botafogo é Fernando Belluschi, do San Lorenzo. Ainda não há negociação em andamento, apenas o interesse. O jogador tem 34 anos e próximo do fim de carreira, mesmo assim é o alvo preferido da diretoria.

Belluschi tem contrato com o San Lorenzo até o fim de 2018 e o Botafogo não tem dinheiro. Para conseguir trazer, o clube tentará envolver atletas numa transação. Léo Valência, que não teve bom rendimento no Alvinegro, pode ser uma moeda de troca interessante para trazer o argentino.

Além de um atacante e um camisa 10, o Botafogo também terá que trazer um lateral esquerdo. Victor Luis deve voltar ao Palmeiras e Gilson não agrada. O primeiro interessa ao Alvinegro, mas terá que contar com a liberação dos paulistas, que hoje não desejam novo empréstimo.

Folhapress