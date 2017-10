Bomba foi achada perto de estádio horas antes de jogo do PSG, diz ministro

De acordo com Gerard Collomb, Ministro do Interior do governo francês, uma bomba foi encontrada perto do Parc de Princes nesse sábado (31), horas antes da vitória do Paris Saint-Germain por 6 a 2 sobre o Bourdeaux, em jogo válido pelo Campeonato Francês. Cinco homens foram presos pelo incidente, incluindo um extremista islâmico que deveria estar sob vigilância.

O dispositivo improvisado, composto por quatro cilindros de gás cobertos por gasolina, estava ligado a um telefone celular, criando combinação que poderia causar uma explosão de acordo com autoridades ligadas à investigação. Como cerca de 50 mil pessoas foram ao estádio para o jogo, uma possível tragédia foi evitada.

"O dispositivo estava embebido em gasolina e operacional. Foi encontrado quando um residente local de prédio na Rua Chanez chamou a polícia pouco antes das 4h30 no sábado (30). Cinco suspeitos foram presos na cena, incluindo um radical conhecido com ligações a movimentos islâmicos", disse autoridade ligada à investigação, em entrevista ao jornal britânico "Daily Mail".

A bomba, instalada em edifício de luxo, foi implodida por especialistas após evacuação. Após o incidente, a polícia antiterrorismo de Paris fez incursões em subúrbios da cidade. Os detalhes da operação não foram divulgados.

Collomb disse à rádio "France Inter" que o suspeito pode ter escapado da vigilância dos agentes responsáveis usando um "amigo". É comum que extremistas que se encontrem nessa situação usem pessoas de aparência semelhante como distração para as autoridades.

Todos os presos no sábado permanecem sob custódia, embora nenhum tenha sido formalmente identificado. Contra elas, foi aberto inquérito, e os suspeitos são acusados de "associação terrorista criminosa criminal", "tentativa de destruição por meios perigosos em conexão com uma entidade terrorista" e "tentativas de assassinato em relação com uma entidade terrorista ".

