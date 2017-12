Usain Bolt se despediu das pistas de atletismo com um bronze nos 100m do Mundial de Londres, e o mesmo metal agora o imortalizou no Estádio Nacional de Kingston, na Jamaica. O homem mais rápido do mundo ganhou uma estátua de cerca de 2,40m fazendo a tradicional comemoração do arqueiro, ou do Raio, como ficou popularmente conhecida. A peça foi produzida pelo artista Basil Watson, famoso escultor jamaicano.

Usain Bolt posa em frente à estátua no Estádio Nacional de Kingston. Foto: Reprodução / Facebook

"É uma estátua incrível, realmente gostaria de agradecer. Você conseguiu fazer todos os detalhes certos, até meus dedos dos pés, que são feios. Estou realmente orgulhoso de ter trabalhado duro para fazer este país orgulhoso e, mesmo estando aposentado, sempre tentarei meu melhor para continuar orgulhando meu país. Obrigada por tudo, realmente gostei muito", disse Bolt.

A cerimônia de inauguração da estátua contou com a presença de muitas autoridades, como o primeiro Ministro Andrew Holness, a Ministra do Esporte da Jamaica, Olivia Grange, e os presidentes da Federação Jamaicana de Atletismo e da Associação de Atletismo de América do Norte, Central e Caribe. Um vídeo com uma mensagem do presidente da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), Sebastian Coe, também foi exibido na ocasião.

Peça em bronze reproduz tradicional comemoração das vitórias de Bolt. Foto: Reprodução / Facebook



"Não há palavras para descrever como estou me sentindo neste momento. Como isso sequer é possível. Eu corria descalço, não poderia imaginar que estaria neste patamar neste momento, grande para ser uma das estátuas do Estádio Olímpico, onde tudo começou. É por isso que sempre encorajo todos, e é meu papel dizer que tudo é possível e não há limites. Eu nunca pensei que conquistaria tanto, mas sempre me esforcei e foquei no que eu queria", afirmou.

O Estádio Nacional tem um peso enorme na carreira de Bolt porque foi nele, em 2002, que o jamaico apresentou seu cartão de visitas ao mundo. Ele tinha apenas 15 anos quando assombrou no Mundial Junior e faturou o título dos 200m com 20s61, tornando-se o mais jovem campeão da prova. No ano seguinte, o estádio também foi palco de uma emblemática vitória nos 400m do Champs, tradicional campeonato escolar que revela os futuros talentos do atletismo do país. Bolt venceu com um recorde (45s35) que duraria 11 anos.

Bolt se tornaria o homem mais rápido do mundo em 2008, cravando a marca até hoje vigente tanto nos 100m quanto nos 200m no ano seguinte, 2009. Ele também compôs o quarteto que quebrou o recorde mundial do revezamento 4x100m, e tornou-se o primeiro tricampeão mundial da história nas três provas de velocidade – o ouro do 4x100m de Londres posteriormente foi cassado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) pelo doping do compatriota Nesta Carter.

Globo Esporte