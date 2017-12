Bola de Ouro será entregue a CR7 em cerimônia na Torre Eiffel

A revista "France Football" quer recuperar o prestígio da premiação da Bola de Ouro e, por conta disso, segundo o jornal "Mundo Deportivo", o cenário será a Torre Eiffel. E o mais importante: já há um vencedor, e ele atende por Cristiano Ronaldo. O resultado será divulgado nesta quinta-feira, segundo o diário.



Cristiano Ronaldo já tem quatro Bolas de Ouro (2008, 2013, 2014 e 2016). Foto:Reprodução/Lance



O divórcio da revista com a Fifa faz com que a Bola de Ouro necessite de uma cerimônia à altura da promovida pela entidade, batizada de "The Best" e que, neste ano, realizou uma festa de gala "à la Hollywood", em Londres. Na ocasião, o astro do Real Madrid também levou o prêmio de melhor jogador do mundo.

O prestígio teria se esvaído com a separação da Fifa, que se deu em 2015, conforme avalia a publicação. Criada em 1956, a Bola de Ouro terá Neymar (Paris Saint-Germain), Philippe Coutinho (Liverpool) e Marcelo (Real Madrid) entre os finalistas.

Ronaldo, contudo, estaria à frente, o que, se confirmado, o fará empatar com Messi (Barcelona): cinco a cinco em relação aos prêmios da renomada revista.

