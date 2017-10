Bola de Ouro: Neymar, Coutinho e Marcelo estão entre os 30 finalistas

revista "France Football" começou a divulgar na madrugada desta segunda-feira os nomes dos 30 finalistas na disputa pela Bola de Ouro. O atacante brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, foi o primeiro jogador a ser divulgado, seguido pelo croata Modric, do Real Madrid. Também foram revelados os nomes de Dybala (Juventus), Marcelo (Real Madrid) e Kanté (Chelsea).

Na sequência, a revista francesa apontou mais cinco finalistas na disputa pela Bola de Ouro: Philippe Coutinho (Liverpool), Suárez (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Mertens (Napoli), e o goleiro Oblak (Atlético de Madrid).



Os cinco primeiros nomes da lista dos finalistas. Foto: Divulgação

A lista de cinco candidatos seguintes não inclui nenhum brasileiro, e conta em sua maioria com atacantes. De Bruyne (Manchester City), Lewandowski (Bayern), De Gea (Manchester United), Kane (Tottenham) e Dzeko (Roma) foram os indicados.

Ao longo do dia, a "France Football" vai informar os outros jogadores finalistas que concorrem ao prêmio. Cada lista divulgada pela publicação terá mais cinco nomes até completar os 30 jogadores selecionados.

Tradicional honraria do futebol mundial, a Bola de Ouro foi criada em 1956 com o objetivo de escolher o melhor jogador europeu do ano. A partir de 1995, atletas que nasceram em outros países passaram a concorrer. Em 2010, um acordo entre "France Football" e Fifa unificou os dois principais prêmios do futebol, tornando a Bola de Ouro a referência para o melhor jogador do planeta. A parceria acabou em 2015 e os prêmios voltaram e ser oferecidos de forma separada.



Os maiores vencedores da Bola de Ouro, considerando também o período do acordo com a Fifa, são Messi, Cristiano Ronaldo e Platini. O argentino levou cinco vezes (2009, 2010, 2011, 2012, 2015), enquanto o português ganhou em 2008, 2013, 2014, 2016. Michel Platini ganhou três vezes o prêmio (1983, 1984, 1985).



O atual vencedor da Bola de Ouro é o português Cristiano Ronaldo. Ele recebeu a notícia do prêmio em 2016 em Yokohama, quando estava com o Real Madrid na disputa do Mundial de Clubes da Fifa. O time espanhol se sagrou campeão do torneio.



Globo Esporte