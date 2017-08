Bisping diz que Dana garantiu luta contra GSP no UFC 217, em NY

Segundo Michael Bisping, o confronto contra Georges St-Pierre está garantido para o UFC 217, dia 4 de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York. O campeão dos pesos-médios disse ter recebido uma ligação de Dana White, presidente do Ultimate, confirmando que sua próxima defesa de cinturão será contra o canadense.

"Para ser honesto, Dana disse na coletiva semana passada que o navio de Bisping x GSP tinha partido. Ele disse que o vencedor de Woodley x Maia pegaria GSP e eu estava meio que tanto faz, seria bom, um grande pagamento e tudo isso, mas eu já estava mentalmente esgotado com tudo. Parei de fazer campanha porque toda hora o Dana mandava eu me calar. Então eu estava voltando para casa e Dana White me liga. "A luta será 4 de novembro, Madison Square Garden, Michael Bisping contra GSP", afirmou Bisping, em seu podcast.

Michael Bisping x Georges St-Pierre deve acontecer no dia 4 de novembro, em Nova York (Foto: Evelyn Rodrigues)

A mudança de postura de Dana aconteceu logo depois da vitória de Tyron Woodley sobre Demian Maia no último sábado, em Anaheim (EUA), no UFC 214. Insatisfeito com a atuação do americano, campeão dos meio-médios, ele desfez a promessa de que o vencedor enfrentaria GSP e voltou a dizer que Bisping seria o adversário do ex-detentor do cinturão da divisão até 77kg em seu retorno ao Ultimate.

