Bicampeão olímpico, russo recebe suspensão vitalícia do COI por doping

O bicampeão olímpico russo, Alexey Voevoda, recebeu uma suspensão vitalícia por doping nos Jogos Olímpicos de Sochi, em 2014. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). O atleta de bobsled já havia perdido suas medalhas quando a entidade desqualificou seu companheiro Alexandr Zubkov no mês passado. De acordo com o COI, Voevoda também está diretamente envolvido no caso sistemático de doping na Rússia.

"Alexey Voevoda cometeu violações das regras antidoping e está desqualificado dos eventos que participou. Além disso, ele é declarado inelegível para qualquer edição dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Olímpicos de Inverno após a Olimpíada de Sochi 2014", dizia o comunicado.

O russo conquistou a medalha olímpica de ouro na disputa de duplas do bobsled, ao lado de Zubkov, e também na prova de quarteto. Estes dois pódios foram cassados no mês passado quando uma comissão disciplinar do COI desqualificou seu companheiro, que apelou à Corte Arbitral do Esporte (CAS) para reverter a punição. Os responsáveis pela investigação disseram que amostras de urina coletadas de oito atletas russos do bobsled em Sochi apontaram uso de substâncias proibidas e revelaram que amostras foram adulteradas.

A Rússia já tem 32 atletas que participaram dos Jogos de Sochi com seus resultados desqualificados por uso de doping. Na última semana, o Comitê Olímpido Internacional defindiu que nos Jogos de Inverno de Pyeongchang, em fevereiro de 2018, os atletas russos terão que competir sob a bandeira olímpica.

Globo Esporte