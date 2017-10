Portugal entrou em campo nesta terça-feira, em Lisboa, com a necessidade de vencer a Suíça para conquistar vaga na Copa do Mundo de 2018. Conseguiu o triunfo por 2 a 0 e agora faz planos para a Rússia. De acordo com Bernardo Silva, um dos destaques da seleção portuguesa, o time comandado por Fernando Santos vai em busca de mais uma taça depois de ter conquistado a Eurocopa de 2016.





Os gols de Portugal 2 x 0 Suíça pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018



- Foi um jogo fantástico. Quero agradecer a todos os torcedores que estiveram aqui. Com o apoio de todos os portugueses, conseguimos a classificação para o Mundial. Fernando Santos dá sempre muita confiança aos jogadores e está ao nosso lado. Vamos tentar ganhar o Mundial, vamos com vontade de vencer - disse Bernardo Silva.



Com a classificação confirmada para a Copa do Mundo de 2018, a seleção de Portugal terá alguns testes antes de a bola rolar na Rússia. Um deles deve ser contra a Espanha. O diário "Marca" publicou nesta terça-feira que um amistoso entre as seleções será realizado em novembro, no estádio Metropolitano, a nova casa do Atlético de Madrid.



Globo Esporte