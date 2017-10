Belfort anuncia última luta no UFC diante de Uriah Hall, em janeiro

Vitor Belfort já tem data e adversário definidos para o seu novo desafio no UFC. Aos 40 anos de idade, o 'Fenômeno' usou suas redes sociais para anunciar que a sua última apresentação pelo Ultimate será diante do americano Uriah Hall no dia 14 de janeiro de 2018. O local do evento ainda não foi revelado, mas será nos Estados Unidos.

"Acabo de assinar o contrato para lutar no UFC dia 14 de Janeiro. Eu sempre busquei grandes desafios e na minha última luta no UFC não poderia ser diferente... @uriahhall será uma honra dividir o octógono com um lutador tão novo e talentoso. Obrigado por aceitar a luta", escreveu o carioca.

Belfort vem de vitória por decisão unânime diante de Nate Marquardt no UFC 212, disputado no Rio de Janeiro. Atual número 11 do ranking dos médios (84 kg), o Fenômeno fará a última luta em seu contrato vigente, mas, segundo apurou a reportagem da Ag. Fight, a renovação do vínculo ainda não está totalmente descartada.

Hall, por sua vez, vem de vitória por nocaute diante do polonês Krzysztof Jotko, em setembro. O americano se livrou de uma série de três derrotas seguidas e acumula um cartel com 13 triunfos e oito reveses. Conhecido como 'Homem-ambulância', Hall se destacou no TUF 17, onde aplicou nocautes plásticos e chegou até a final, quando perdeu para Kelvin Gastelum.

