Barcelona vence Real por 3 a 0 e dispara na liderança do Espanhol

Os mais de 80 mil torcedores que assistiram ao jogo entre Real Madrid e Barcelona no Santiago Bernabéu, na capital espanhola -e os milhões que acompanharam a partida pela televisão no mundo todo-, viram um clássico neste sábado (23) que deixou a equipe catalã ainda mais isolada na liderança do Espanhol.

Após um primeiro tempo de domínio quase absoluto do time madrilenho, o Barcelona conseguiu segurar o empate sem gols nos primeiros 45 minutos e dominar os donos da casa na segunda etapa. O uruguaio Luiz Suárez abriu o placar após boa jogada de Busquets e Sergi Roberto, aos 8min. Em seguida, Lionel Messi ampliou de pênalti. No último lance da partida, Aleix Vidal deu números finais ao clássico.

Com a vitória por 3 a 0, o Barcelona aumentou para 14 pontos a vantagem sobre o Real Madrid, que tem um jogo a menos e estacionou na quarta colocação. Messi e seus companheiros chegaram a 45 pontos em 17 jogos, enquanto a equipe de Cristiano Ronaldo ficou com 31 pontos -na segunda colocação, o Atlético de Madrid tem 36 pontos.

Com o gol, Messi chegou a 25 gols em partidas contra o Real Madrid, ampliando sua artilharia nos clássicos e na atual edição do Campeonato Espanhol, com 15 gols.





Folhapress