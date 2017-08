Barcelona tem receita recorde de R$ 2,5 bi, mas tem dívida de quase R$ 1 bi

Barcelona anunciou, nesta segunda-feira, que a temporada 2016/2017 teve recorde de receitas no clube. O valor arrecadado alcançou os 708 milhões de euros (R$ 2,5 bilhões na cotação atual), com lucro líquido de 18 milhões (R$ 65,7 milhões).

– O resultado final desta temporada reflete a maior receita da história do clube, de 708 milhões de euros. O valor é 13 milhões acima do orçamento inicial proposto – informou o clube catalão, em comunicado.

Além disso, "o lucro líquido, depois de pagamento de impostos, chegou aos 18 milhões de euros", acrescentou o Barça, após reunião da junta diretiva, que aprovou o fechamento das contas da última temporada. No entanto, mesmo com as grandes receitas, o clube ainda conta com uma enorme dívida.



O trio Messi, Suárez e Neymar celebra um gol do Barça: salários representam 66% dos gastos do clube, que correspondem a 455 milhões de euros (Foto: Lluis Gene / AFP)



O Barcelona diminuiu 24,5 milhões de euros da dívida. Restam 247 milhões de euros (R$ 901 milhões) para serem pagos, segundo a nota divulgada pelo clube azul e grená. No entanto, o time catalão não detalhou a composição de seus débitos.

O clube destacou que os salários cobrem 66% dos gastos totais da entidade, o que correspondem a 455 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) por temporada. O Barça afirma que o objetivo é chegar a 1 bilhão de euros em receitas até 2021.

O time catalão lembrou que ocupa o quarto lugar dos times mais valorizados do futebol, segundo a revista Forbes. O Barça está atrás apenas do Dallas Cowboys (futebol americano), New York Yankees (beisebol) e Manchester United.

Globo Esporte