Barcelona? Rival do Chelsea? David Luiz agitará mercado em janeiro

Com apenas 13 jogos na atual temporada, David Luiz deve estar em processo de arrumação de malas para dar adeus ao Chelsea. O zagueiro, em atrito com o técnico Antonio Conte, tem outros quatro gigantes interessados em seu futebol. Real Madrid e Juventus já tinham sido apontados como possíveis destinos e, nesta terça-feira, Barcelona e Arsenal passaram a ser vinculados ao defensor de 30 anos.



Foto: Reprodução/Instagram

A emissora de rádio "Cadena SER" afirmou que David foi oferecido ao Barcelona. O clube catalão, contudo, teria rejeitado a possibilidade, embora o diretor culé Robert Fernández seja admirador do brasileiro, por questões financeiras. Também é informado que o jogador está na cidade catalã para tratar problemas médicos.

Já em relação ao Arsenal, rival local do Chelsea, o jornal "Daily Star" revela que os Gunners podem desembolsar até 30 milhões de libras (R$ 132 milhões) para resolver problemas no setor defensivo do time de Arsène Wenger.

Aos 30 anos, David Luiz tem vínculo com o Chelsea até junho de 2019. No começo de 2017/18, David foi barrado pelo técnico Conte, que tem justificado a atual ausência do zagueiro por uma lesão no joelho. O diário "Daily Mail" crava que ele será mesmo negociado em janeiro, na janela do inverno europeu.

O último jogo de David Luiz na Premier League ocorreu na 10ª rodada, mais precisamente no dia 28 de outubro. Depois, o diademense entrou em campo apenas diante de Roma e Qarabag, pela fase de grupos da Liga dos Campeões.

Terra