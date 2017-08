Barcelona retém documentos de Neymar, e estreia pode ser adiada novamente

Neymar queria estrear pelo Paris Saint-Germain no último sábado, contra o Amiens, mas não pôde por não estar regularizado junto à Federação Francesa. E a expectativa de que o brasileiro faça sua primeira partida pelo novo clube no próximo domingo, contra o Guingamp, fora de casa, também pode ser frustrada.



Neymar se tornou o jogador mais caro na história do futebol após a transação de € 222 milhões (Christian Hartmann/Reuters)



De acordo com o diário francês “L’Équipe”, o Barcelona atrasou o envio da documentação de Neymar, o que coloca em dúvida sua participação na próxima rodada do Campeonato Francês.



Segundo a reportagem do “L’Équipe”, dirigentes do Barcelona não haviam dado permissão para que a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) enviasse o certificado de transferência internacional de Neymar para os franceses até a noite de segunda-feira. Pelas leis da Fifa, o clube espanhol tem até 15 dias, contados a partir do requerimento deste certificado, para enviar os papéis.

O certificado foi solicitado pelo PSG na última quinta-feira. Logo, o Barcelona tem até a sexta-feira da próxima semana, dia 18, para enviar os documentos à Federação Francesa. Para estrear contra o Guingamp neste próximo domingo, dia 13, Neymar precisa estar regularizado até a noite da véspera.

Na segunda-feira, em pronunciamento horas antes do Troféu Joan Gamper, o presidente do Barcelona Josep Maria Bartomeu criticou as "formas" usadas por Neymar para deixar o clube, e disse que "tudo tem um limite". Bartomeu disse que, embora tenha se esforçado para manter o atacante no clube, o pagamento de sua multa rescisória, no valor de 222 milhões de euros, permite ao Barcelona ir atrás de reforços no mercado.





O Globo