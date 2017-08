Barcelona recebe pagamento da multa e anuncia rescisão com Neymar

Neymar não é mais jogador do Barcelona oficialmente. Nesta quinta-feira (3), por meio de comunicado oficial, os catalães anunciaram que receberam pagamento multa rescisória de 222 milhões de euros (R$ 822,4 milhões), o que rescindiu o contrato do jogador brasileiro.

Com a rescisão com o Barcelona, Neymar deve ser anunciado em breve como reforço do Paris Saint-Germain. O brasileiro viaja para a França nesta sexta (4) para concluir sua transferência.

Antes de o pagamento ser feito diretamente ao Barcelona, representantes de Neymar tentaram depositar a multa na sede da Federação Espanhola, que rejeitou o pagamento. A Federação Francesa se pronunciou sobre o caso, manifestando apoio ao clube da capital.

O comunicado emitido pelo clube catalão deixa no ar a chance de a Uefa interferir na transferência, dizendo que a entidade pode "determinar as responsabilidades disciplinares que podem surgir deste caso".

"Na tarde de quinta-feira, representantes legais de Neymar visitam pessoalmente os escritórios do clube e fizeram o pagamento de 222 milhões de euros em nome do jogador relativos ao término unilateral do contrato que unia as duas partes.

Assim, o clube vai passar para o Uefa os detalhes da operação acima para que eles possam determinar as responsabilidades disciplinares que podem surgir deste caso".

UOL