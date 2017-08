Barcelona não libera Neymar porque dinheiro do PSG não entrou, diz rádio

O motivo para o Barcelona não ter liberado os documentos para a regularização de Neymar no Paris Saint-Germain foi revelado pela rádio “RAC 1”, nesta quarta-feira. Segundo a emissora catalã, o Barça não recebeu em seus cofres os 222 milhões de euros pagos pela equipe francesa pelo craque, mesmo depois que os advogados do jogador entregaram o cheque do PSG, há quase uma semana.

Enquanto o valor não cair na conta do Barcelona, Neymar vai continuar sem os documentos. A partir do momento que tudo estiver regularizado, a diretoria catalã vai liberar o ex-camisa 11 sem qualquer impedimento e entregar tudo necessário para ele jogar por seu novo clube, segundo a rádio ‘RAC1”.

Neymar queria ter estreado pelo Paris Saint-Germain no último sábado, contra o Amiens, mas não pôde por não estar regularizado junto à Federação Francesa. De acordo com o diário francês “L’Équipe”, o Barcelona atrasou o envio da documentação de Neymar.

Segundo a reportagem do “L’Équipe”, dirigentes do Barcelona não haviam dado permissão para que a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) enviasse o certificado de transferência internacional de Neymar para os franceses até a noite de segunda-feira. Pelas leis da Fifa, o clube espanhol tem até 15 dias, contados a partir do requerimento deste certificado, para enviar os papéis.

O certificado foi solicitado pelo PSG na última quinta-feira. Logo, o Barcelona tem até a sexta-feira da próxima semana, dia 18, para enviar os documentos à Federação Francesa. O jogador já é garoto-propaganda para vendas de ingressos para o jogo contra o Toulouse, no dia 20, no Parque dos Príncipes, pela terceira rodada do Campeonato Francês.

