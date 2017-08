Barcelona aceita pagar a multa e Paulinho é novo reforço do clube espanhol

O Barcelona aceitou pagar a multa de Paulinho para tirar o jogador do Guangzhou Evergrande. O pagamento da multa foi confirmado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, técnico do time chinês, e por representantes do atleta. Por isso, Paulinho nem foi relacionado para o jogo deste domingo. Para que a contratação seja oficializada pelo clube, restam apenas trâmites burocráticos.

O clube espanhol ainda pressiona representantes de Paulinho para contar com o meia Philippe Coutinho, que possui o mesmo representante. O Barcelona quer esforço da parte do estafe do jogador já que se dedicou na contratação do volante.

Para contar com o futebol do jogador da seleção brasileira, o Barcelona desembolsará 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões). O valor é a multa rescisória do atleta.

A informação da transferência foi publicada em primeira mão pelo jornal Daily Mail. Paulinho já era alvo do Barcelona desde antes da venda de Neymar, mas os chineses estavam resistentes na negociação.

O Barcelona ainda busca uma saída para que a transferência seja feita pelo valor da multa, mas sem a necessidade da rescisão contratual. Desta maneira, ele evitaria alguns impostos.

Ao concretizar a negociação, Paulinho voltará para o futebol europeu onde não fez muito sucesso. Depois de ser destaque no Corinthians, Paulinho foi para o Tottenham, da Inglaterra, onde jogou entre os anos de 2013 e 2015.

Paulinho é um dos destaques da equipe chinesa comandada pelo técnico brasileiro Felipão. Atualmente, a equipe vermelha defende o título do Campeonato Chinês e a Copa da China, onde recém-classificou para as semifinais.

