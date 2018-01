Barcelona aceita oferta e vende Mascherano por R$ 33,8 milhões

De acordo com reportagem do jornal espanhol "Sport", o Hebei Fortune enfim chegou a um acordo com o Barcelona para a contratação de Javier Mascherano. O clube chinês vai pagar dez milhões de euros (cerca de R$ 33,8 milhões) aos catalães pelo argentino.

Mascherano já havia comunicado sua vontade de se transferir para o Barcelona, que agora acertou a liberação do jogador. O argentino pode fazer sua despedida do clube catalão nesta quinta-feira (11), quando o time recebe o Celta de Vigo em jogo válido pela Copa do Rei.

O Barça havia pedido para Mascherano, que joga como zagueiro na equipe, esperar a chegada de um substituto antes de sua transferência. Nesta quinta, o clube anunciou a contratação de Yerri Mina, o que facilitou a liberação do argentino.

Assim, Mascherano é a primeira baixa sofrida pelo Barcelona na janela de transferências de janeiro do futebol europeu. A lista pode crescer, já que os empresários de Gerard Deulofeu se reuniram com representantes do Napoli de acordo com reportagem do jornal italiano "Corriere della Sera".

Folhapress