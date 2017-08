Barça pode incluir um jogador do PSG no negócio por Neymar, diz jornal

A novela Neymar ganhou mais um capítulo neste domingo. O craque pode ter feito neste domingo seu último jogo pelo Barcelona na vitória por 3 a 2 sobre o Real Madrid pela International Champions Cup, em Miami. De acordo com o jornal "El Mundo Deportivo", o clube catalão tem uma opção para não denunciar o PSG por falta de Fair Play financeiro se pagar a cláusula de rescisão do brasileiro: € 220 milhões (R$ 804 milhões). A aposta seria cobrar o valor e envolver algum atleta do time francês na negociação.

A publicação avança com a informação de que quatro jogadores do Paris Saint-Germain agradam os dirigentes do Barcelona: Di María, Rabiot, Draxler e Verratti. No caso de Verratti, a negociação seria mais difícil, pois o PSG não estaria disposto a liberar o meia italiano.



Depois dos jogos de pré-temporada do Barcelona nos Estados Unidos, Neymar segue para a China onde participará de eventos comerciais. Depois, a expectativa é por um pronunciamento do craque brasileiro sobre seu futuro. O "El Mundo Deportivo" aponta que ele passará pelo Catar para assinar contrato com o grupo que comanda o PSG antes de fazer o anúncio da mudança.



Globo Esporte