Avaliado em R$ 28 milhões, Lindolfo Monteiro deve ser doado ao IPMT

A possibilidade de doação do Estádio Lindolfo para o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina (IPMT) ganhou força nos últimos dias. A ideia é que o IPMT administre a área da praça esportiva que vale cerca de R$ 28 milhões e consiga retorno através da realização de eventos.

A avaliação da área foi concluída e a Prefeitura vai elaborar a proposta a ser encaminhada para a Câmara Municipal. “Surgiu a ideia do próprio prefeito para fazer a avaliação da área que é grande para que a gente pudesse doar para o IPMT, mas em contrapartida haveria um investimento do IPMT em modernizar o estádio. Essa foi a proposta que foi aceita. Agora vamos fazer o documento e encaminhar primeiro para o conselho do IPMT para saber se tem interesse em pegar o Lindolfo. Depois, se der certo, tem que encaminhar para Câmara Municipal, pois só a câmara poderia doar”, disse o secretário municipal de Esportes e Lazer, Renato Berger.

O projeto, segundo ele, tem a intenção de dar maior uso e, ao mesmo tempo, modernizar o estádio. A primeira opção era por meio de uma Parceria Público Privada (PPP), mas que acabou não dando certo. “Nós estamos procurando parcerias para o Lindolfo Monteiro, pois são custos muito altos para uma utilização muito pequena. Hoje o que os grandes estádios têm feito é isso. Tivemos contato com algumas pequenas empresas e nós tentamos até mesmo a que administra o Allianz Parque, fomos até o Rio de Janeiro, eles pediram um estudo para fazer análises, mas nunca recebemos o resultado porque as vezes não tem muito interesse de investir naquele”, explicou.

Apesar dessa situação, o estádio vem passando por pequenas intervenções. Recentemente foi anunciada a instalação do placar eletrônico padrão FIFA e o reforço no sistema de iluminação do local.

